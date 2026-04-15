Συναλλαγές Prudential Financial, Inc. - PRU CFD
Σχετικά με την Prudential Financial, Inc.
Η Prudential Financial, Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία παρέχει παγκόσμιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και διαχειρίζεται παγκόσμιες επενδύσεις. Η Εταιρεία, μέσω των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της, προσφέρει μια σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων ζωής, των προσόδων, των αμοιβαίων κεφαλαίων και της διαχείρισης επενδύσεων. Προσφέρει αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες μέσω των ιδιόκτητων και τρίτων δικτύων διανομής της. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω επτά τομέων: PGIM, Group Insurance, Individual Annuities, Individual Life, Assurance IQ, International Businesses και Closed Block. Ο τομέας PGIM παρέχει υπηρεσίες και λύσεις διαχείρισης επενδύσεων που σχετίζονται με δημόσιο σταθερό εισόδημα, δημόσιες μετοχές, χρέος και μετοχές ακινήτων, ιδιωτικές πιστώσεις και άλλες εναλλακτικές λύσεις και άλλα. Ο τομέας Individual Annuities αναπτύσσει ατομικά προϊόντα μεταβλητών και σταθερών προσόδων.