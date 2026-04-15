Σχετικά με την Phillips 66
Η Phillips 66 είναι μια εταιρεία παραγωγής και εφοδιαστικής ενέργειας με επιχειρήσεις midstream, χημικών, διύλισης, μάρκετινγκ και ειδικών προϊόντων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Midstream, Χημικά, Διύλιση και Εμπορία και Ειδικά Προϊόντα (M&S). Ο τομέας Midstream παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς, τερματισμού και επεξεργασίας αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου, καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης, κλασματοποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας φυσικού αερίου και υγρών φυσικού αερίου (NGL) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας Χημικά αποτελείται από την επένδυση μετοχών της στην Chevron Phillips Chemical Company LLC (CPChem), η οποία δραστηριοποιείται στις δραστηριότητες Olefins and Polyolefins (O&P) και Specialties, Aromatics and Styrenics (SA&S). Ο τομέας Διύλισης διυλίζει αργό πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες σε διυλιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Ο τομέας M&S αγοράζει προς μεταπώληση και εμπορεύεται διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου, όπως βασικά έλαια και λιπαντικά.