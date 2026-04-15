Συναλλαγές ONEOK - OKE CFD
Σχετικά με την ONEOK
Η ONEOK, Inc. είναι πάροχος υπηρεσιών midstream. Η εταιρεία κατέχει συστήματα υγρών φυσικού αερίου (NGLs), τα οποία συνδέουν την προμήθεια NGLs στις περιοχές Rocky Mountain, Permian και Mid-Continent με τα κέντρα αγοράς και ένα δίκτυο συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Συγκέντρωση και Επεξεργασία Φυσικού Αερίου, Υγρά Φυσικού Αερίου και Αγωγοί Φυσικού Αερίου. Ο τομέας Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Φυσικού Αερίου παρέχει υπηρεσίες midstream σε παραγωγούς στη Βόρεια Ντακότα, τη Μοντάνα, το Γουαϊόμινγκ, το Κάνσας και την Οκλαχόμα. Ο τομέας Natural Gas Liquids κατέχει και λειτουργεί εγκαταστάσεις που συλλέγουν, κλασματοποιούν και διανέμουν NGLs και αποθηκεύουν προϊόντα NGLs, κυρίως στην Οκλαχόμα, το Κάνσας, το Τέξας, το Νέο Μεξικό και την περιοχή Rocky Mountain, η οποία περιλαμβάνει τις λεκάνες Williston, Powder River και DJ. Ο τομέας αγωγών φυσικού αερίου, μέσω των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν εξ ολοκλήρου στην εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες ενδοκρατικής και διακρατικής μεταφοράς και αποθήκευσης σε τελικούς χρήστες.