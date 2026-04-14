Η Olympus Corp είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και την πώληση ενδοσκοπίων, θεραπευτικού εξοπλισμού, επιστήμης, βίντεο και άλλων προϊόντων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας ενδοσκόπησης παρέχει γαστρεντερική ενδοσκόπηση, χειρουργική ενδοσκόπηση, συστήματα ενδοσκόπησης και υπηρεσίες επισκευής. Ο τομέας του θεραπευτικού εξοπλισμού παρέχει ενδοσκοπικά εργαλεία θεραπείας, ενεργειακές συσκευές, προϊόντα ουρολογίας, γυναικολογίας και ωτορινολαρυγγολογίας. Ο επιστημονικός τομέας παρέχει βιολογικό μικροσκόπιο, βιομηχανικό μικροσκόπιο, βιομηχανικό ενδοσκόπιο και εξοπλισμό μη καταστροφικού ελέγχου. Ο τομέας απεικόνισης παρέχει ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και μηχανήματα εγγραφής. Ο τομέας Λοιπά ασχολείται με την κατασκευή και την πώληση βιοϋλικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των χρηματοοικονομικών επενδύσεων.