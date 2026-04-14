Σχετικά με την Nordic American Tankers Limited
Η Nordic American Tankers Limited είναι μια διεθνής εταιρεία δεξαμενόπλοιων. Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από περίπου 21 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου Suezmax. Εκμεταλλεύεται τα πλοία της είτε στην αγορά spot είτε με μακροχρόνιες συμφωνίες χρονοναύλωσης. Τα δεξαμενόπλοια της Εταιρείας που δραστηριοποιούνται στην αγορά spot ναυλώνονται για ένα μόνο ταξίδι. Τα πλοία του στόλου της Εταιρείας είναι ομοιογενή και εναλλάξιμα, καθώς έχουν περίπου την ίδια μεταφορική ικανότητα και ικανότητα να μεταφέρουν τον ίδιο τύπο φορτίου. Τα πλοία της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα Nordic Light, Nordic Cross, Nordic Cosmos, Nordic Vega, Nordic Zenith, Nordic Sprinter, Nordic Luna, Nordic Skier, Nordic Castor, Nordic Pollux, Nordic Star, Nordic Space, Nordic Aquarius, Nordic Cygnus και Nordic Tellus.