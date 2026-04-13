Συναλλαγές New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 - EDU CFD
Σχετικά με την New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1
Η New Oriental Education & Technology Group Inc είναι μια εταιρεία με έδρα την Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπηρεσιών και προϊόντων. Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υπό την επωνυμία New Oriental. Η Εταιρεία λειτουργεί τις δραστηριότητές της μέσω επτά τομέων, μεταξύ των οποίων K-12 AST, προετοιμασία εξετάσεων και άλλα μαθήματα (παλαιότερα γνωστά ως μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης και προετοιμασίας εξετάσεων), πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαδικτυακή εκπαίδευση, ανάπτυξη και διανομή περιεχομένου, συμβουλευτικές υπηρεσίες σπουδών στο εξωτερικό, προσχολική εκπαίδευση και εκπαιδευτικά ταξίδια. Η εταιρεία παρέχει εκπαίδευση στους μαθητές της σε παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας, σε συνδυασμό διαδικτυακής και μη διαδικτυακής αίθουσας διδασκαλίας με μοντέλο διπλού δασκάλου και μέσω καθαρών διαδικτυακών πλατφορμών.