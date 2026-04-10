Σχετικά με την Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
Η LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE είναι ένας γαλλικός όμιλος πολυτελείας που δραστηριοποιείται σε έξι τομείς: Αρώματα και καλλυντικά, ρολόγια και κοσμήματα, επιλεκτική λιανική πώληση και άλλες δραστηριότητες. Ο τομέας κρασιά και οινοπνευματώδη κατέχει εμπορικά σήματα, όπως τα Moet & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy και Chteau d'Yquem, μεταξύ άλλων. Ο τομέας μόδας και δερμάτινων ειδών κατέχει εμπορικά σήματα, όπως Luis Vuitton, Christian Dior και Givenchy, μεταξύ άλλων. Τα αρώματα και καλλυντικά κατέχουν εμπορικά σήματα, όπως τα Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh και Make Up For Ever, μεταξύ άλλων. Τα ρολόγια και κοσμήματα κατέχουν εμπορικά σήματα, όπως TAG Heuer, Hublo, Zenith, Bulgari, Chaumet και Fred, μεταξύ άλλων. Η Selective Retailing κατέχει τις μάρκες DFS, Miami Cruiseline, Sephora και Le Bon Marche Rive Gauche, μεταξύ άλλων. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν μάρκες lifestyle, πολιτισμού και τεχνών, όπως η Les Echos, η Royal Van Lent και η Cheval Blanc. Η εταιρεία δραστηριοποιείται παγκοσμίως.