Συναλλαγές Lockheed Martin Corp - LMT
Σχετικά με την Lockheed Martin Corp
Η Lockheed Martin Corporation είναι εταιρεία ασφάλειας και αεροδιαστημικής. Δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων. Ο τομέας αεροναυπηγικής ασχολείται με την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την υποστήριξη και την αναβάθμιση στρατιωτικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών μάχης και αερομετακίνησης, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συναφών τεχνολογιών. Ο τομέας πυραύλων και ελέγχου πυρός παρέχει συστήματα αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας, συστήματα ελέγχου πυρός, επανδρωμένα και μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους και λύσεις διαχείρισης ενέργειας. Ο τομέας Rotary and Mission Systems παρέχει σχεδιασμό, κατασκευή, εξυπηρέτηση και υποστήριξη για διάφορα στρατιωτικά και εμπορικά ελικόπτερα, πλοία επιφανείας, συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στη θάλασσα και στην ξηρά, συστήματα ραντάρ, συστήματα αποστολής και μάχης στη θάλασσα και στον αέρα, λύσεις αποστολής διοίκησης και ελέγχου, λύσεις στον κυβερνοχώρο και λύσεις προσομοίωσης και εκπαίδευσης. Ο τομέας Διαστήματος ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τη μηχανική και την παραγωγή δορυφόρων, συστημάτων διαστημικής μεταφοράς, συστημάτων κρούσης και άμυνας.