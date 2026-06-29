Συναλλαγές Limbach Holdings - LMB
Σχετικά με την Limbach Holdings
Η Limbach Holdings, Inc. είναι μια εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων κτιριακών συστημάτων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη σπονδυλωτή προκατασκευή, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού (HVAC), μηχανολογικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών και συστημάτων ελέγχου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Σχέσεις Γενικού Εργολάβου (GCR) και Σχέσεις Άμεσου Ιδιοκτήτη (ODR). Ο τομέας GCR διαχειρίζεται έργα νέων κατασκευών ή ανακαινίσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες HVAC, υδραυλικές ή ηλεκτρολογικές υπηρεσίες που ανατίθενται στην Εταιρεία από γενικούς εργολάβους ή διαχειριστές κατασκευών. Ο τομέας ODR παρέχει συντηρήσεις ή υπηρεσίες σε HVAC, υδραυλικά ή ηλεκτρικά συστήματα, ελέγχους κτιρίων και ειδικά εργολαβικά έργα απευθείας σε ιδιοκτήτες κτιρίων ή διαχειριστές ακινήτων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις βορειοανατολικές, μεσοατλαντικές, νοτιοανατολικές, μεσοδυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.