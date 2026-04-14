Συναλλαγές Kyowa Kirin Co., Ltd. - 4151 CFD

2502.2-0.02%
The chart shows the 4151 stock price data over the last 1 day, with a current price of 2502.2, a high of 2552.5, and a low of 2497.4.
Πώληση

2487.5

Αγορά

2502.2

14.7
Χαμηλό: 2497.4Υψηλό: 2552.5
Διαπραγματευτής
50%
Αγοραστές
50%
Προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.
Όροι Συναλλαγών
Τύπος
Αυτή η χρηματοπιστωτική αγορά είναι διαθέσιμη για διαπραγμάτευση CFD.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με:CFDs
CFD
Spread14.7
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
¥1,000
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.013047 %
(-¥1)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~¥5,000

Χρήματα από μόχλευση ~¥4,000

-0.01305%
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
¥1,000
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.009176 %
(-¥1)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~¥5,000

Χρήματα από μόχλευση ~¥4,000

-0.00918%
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης overnight21:00 (UTC)
ΝόμισμαJPY
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα1
Περιθώριο20.00%
ΧρηματιστήριοJapan
Προμήθεια στη διαπραγμάτευση10%
Ασφάλιστρο εγγυημένης παύσης
Το τέλος για εγγυημένη παύση απωλειών (GSL) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η GSL. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα Χρεώσεις και Τέληστην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
1%

1Η χρέωση που χρεώνουμε για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας Χρεώσεις και Προμήθειες για περισσότερες πληροφορίες

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγούμενο. Κλείσιμο2572.6
Άνοιγμα2534.5
Μεταβολή 1 έτους-16.86%
Εύρος ημέρας2497.4 - 2552.5

Kyowa Kirin Co., Ltd., a specialty pharmaceutical company, manufactures and markets pharmaceuticals focused on the therapeutic areas of oncology, nephrology, central nervous system, and immunology worldwide. Its products include ABSTRAL, a sublingual formulation of fentanyl used for the management of episodes of breakthrough pain experienced by cancer patients; ALLELOCK, an antihistamine agent for patients with various types of allergies; CONIEL, a calcium channel blocker for hypertension and angina pectoris; Crysvita, a recombinant human monoclonal IgG1 antibody against the phosphaturic hormone fibroblast growth factor 23; ESPO, a glycoprotein and human erythropoietin; NESP, an erythropoiesis stimulating agent; GRAN, a human colony-stimulating factor; and G-LASTA/Peglasta/Neulasta for chemotherapy-induced febrile neutropenia. The company's products also comprise LEUNASE for acute lymphoblastic leukemia; Mitomycin-C, an anticancer antibiotic; Moventig, an oral once daily peripherally acting mu-opioid receptor antagonist for the treatment of opioid induced constipation in adult patients; PecFent, a nasally administrated spray; POTELIGEO, a humanized monoclonal antibody that targets CC chemokine receptor 4; and REGPARA, an agent for the treatment of secondary hyperparathyroidism. In addition, it offers Romiplate/Nplate, a genetically recombinant protein, which stimulates platelet production through the stimulation of thrombopoietin receptors; and SANCUSO for the treatment of nausea and vomiting. The company was formerly known as Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. and changed its name to Kyowa Kirin Co., Ltd. in June 2019. The company was founded in 1949 and is headquartered in Tokyo, Japan. Kyowa Kirin Co., Ltd. is a subsidiary of Kirin Holdings Company, Limited.

