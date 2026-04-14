Συναλλαγές Kubota Corporation - 6326 CFD
Σχετικά με την Kubota Corporation
Η KUBOTA CORPORATION είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που ασχολείται κυρίως με την παροχή γεωργικών μηχανημάτων, κινητήρων και μηχανημάτων έργων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας μηχανημάτων κατασκευάζει και πωλεί γεωργικά μηχανήματα και γεωργικά προϊόντα, όπως τρακτέρ, φρέζες, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, καλλιεργητές ρυζιού, χλοοκοπτικές μηχανές. Ο τομέας παρέχει επίσης μηχανήματα έργων και κινητήρες για γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων, βιομηχανικά μηχανήματα και γεννήτριες. Ο τομέας Water & Environment κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα που σχετίζονται με σωλήνες, όπως σωλήνες από όλκιμο σίδηρο, συνθετικούς σωλήνες, αντλίες και βαλβίδες. Ο Τομέας παρέχει επίσης προϊόντα που σχετίζονται με το περιβάλλον και προϊόντα που σχετίζονται με τις κοινωνικές υποδομές, όπως πρώτες ύλες και σπειροειδείς χαλυβδοσωλήνες. Ο τομέας Λοιπά παρέχει κυρίως υπηρεσίες logistics και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υλικά για στέγες και υλικά για εξωτερικούς τοίχους.