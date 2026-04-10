Συναλλαγές Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - AD CFD
Σχετικά με την Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Η Koninklijke Ahold Delhaize N.V., πρώην Koninklijke Ahold N.V., δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταστημάτων λιανικής πώλησης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τομείς της Εταιρείας είναι η Ahold USA, η Delhaize America, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CSE). Επιπλέον, ο τομέας Άλλο λιανικό εμπόριο, αποτελείται από τις μη ενοποιημένες κοινοπραξίες της Ahold Delhaize JMR - Gestao de Empresas de Retalho, SGPS, S.A. (JMR) και P.T. Lion Super Indo, LLC (Super Indo), και το Παγκόσμιο Γραφείο Υποστήριξης της Ahold Delhaize. Η JMR λειτουργεί καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων στην Πορτογαλία με την επωνυμία Pingo Doce. Ο τομέας Ahold USA της εταιρείας περιλαμβάνει τις εταιρείες Stop & Shop New England, Stop & Shop New York Metro, Giant Landover, Giant Carlisle και Peapod. Ο τομέας Delhaize America της Εταιρείας περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, όπως τα Food Lion και Hannaford. Οι περιοχές αγοράς της μάρκας Food Lion περιλαμβάνουν το Delaware, τη Georgia, το Maryland, την Pennsylvania, το Tennessee, τη Δυτική Βιρτζίνια, το Kentucky, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα και τη Virginia.