Συναλλαγές Kimball Electronics, Inc. - KE CFD
Σχετικά με την Kimball Electronics, Inc.
Η Kimball Electronics, Inc. είναι ένας πολύπλευρος πάροχος κατασκευαστικών λύσεων. Η εταιρεία παρέχει συμβολαιακές υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών (EMS) και διαφοροποιημένες υπηρεσίες κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής και της υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πελάτες στην αυτοκινητοβιομηχανία, την ιατρική, τη βιομηχανία και τη δημόσια ασφάλεια. Η Εταιρεία προσφέρει ανθεκτικά ηλεκτρονικά προϊόντα. Οι διαφοροποιημένες υπηρεσίες εργολαβικής κατασκευής της περιλαμβάνουν μη ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ιατρικά αναλώσιμα, χυτά πλαστικά ακριβείας και εξοπλισμό αυτοματισμού παραγωγής, δοκιμών και επιθεώρησης. Οι υπηρεσίες παραγωγής της, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής και της υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, χρησιμοποιούν κοινές δυνατότητες παραγωγής και υποστήριξης σε παγκόσμιο επίπεδο. έχει επιχειρηματικές μονάδες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ταϊλάνδη και καθεμία από αυτές τις επιχειρηματικές μονάδες χαρακτηρίζονται ως λειτουργικοί τομείς. Επιπλέον, η θυγατρική της Εταιρείας, GES Holdings, Inc. έχει δραστηριότητες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και το Βιετνάμ.