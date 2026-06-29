Συναλλαγές Johnson Controls International plc - JCI
Σχετικά με την Johnson Controls International plc
Η Johnson Controls International PLC είναι μια παγκόσμια διαφοροποιημένη τεχνολογική και πολυβιομηχανική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενεργειακών λύσεων, ολοκληρωμένων υποδομών και συστημάτων μεταφορών. Οι τομείς της περιλαμβάνουν Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific και Global Products. Σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά κτιριακά προϊόντα και συστήματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), των συστημάτων ελέγχου HVAC, των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, των συστημάτων ασφαλείας, των συστημάτων πυρανίχνευσης και των λύσεων πυρόσβεσης. Παρέχει λύσεις ενεργειακής απόδοσης και τεχνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης, της προγραμματισμένης συντήρησης και της αντικατάστασης μηχανολογικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου. Παρέχει λύσεις ασφαλείας με προϊόντα Qolsys, DSC, Bentel, Visonic, PowerG και Tyco. Σχεδιάζει και κατασκευάζει επίσης προσαρμοσμένους χειριστές αέρα και αρθρωτά κέντρα δεδομένων για παρόχους υπερμεγέθους cloud και colocation.