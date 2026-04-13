Συναλλαγές iShares MSCI Eurozone ETF - EZU CFD
Σχετικά με την iShares MSCI Eurozone ETF
Η επένδυση επιδιώκει να ακολουθήσει τα επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη MSCI EMU που αποτελείται από μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης από χώρες της ανεπτυγμένης αγοράς που χρησιμοποιούν το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει γενικά τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του στους συστατικούς τίτλους του υποκείμενου δείκτη του και σε επενδύσεις που έχουν οικονομικά χαρακτηριστικά που είναι ουσιαστικά πανομοιότυπα με τους συστατικούς τίτλους του υποκείμενου δείκτη του. Ο δείκτης αποτελείται από τίτλους από τις ακόλουθες 10 ανεπτυγμένες χώρες της αγοράς: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ισπανία. Όσον αφορά τις χώρες, ωστόσο, το EZU έχει μια προκατάληψη προς τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα της κατανομής του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.