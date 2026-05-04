Συναλλαγές Brightstar Lottery - IGT CFD
Σχετικά με την International Game Technology PLC
Η International Game Technology PLC (IGT PLC) είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών που προσφέρει διασκεδαστικές εμπειρίες τυχερών παιχνιδιών για τους παίκτες σε όλα τα κανάλια και τμήματα, από τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και τις λοταρίες μέχρι τα αθλητικά στοιχήματα και τα ψηφιακά. Η εταιρεία ασχολείται με τη λειτουργία και την παροχή ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διαχείρισης λοταριών, online και άμεσων συστημάτων λοταρίας, συστημάτων τυχερών παιχνιδιών, άμεσης εκτύπωσης εισιτηρίων, ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων, αθλητικών στοιχημάτων, ψηφιακών παιχνιδιών και εμπορικών υπηρεσιών. Οι επιχειρηματικοί της τομείς είναι η Global Lottery και η Global Gaming. Ο τομέας Global Lottery επικεντρώνεται στις παγκόσμιες παραδοσιακές επιχειρήσεις λοταρίας και iLottery, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, των λειτουργιών, της ανάπτυξης προϊόντων, της τεχνολογίας και της υποστήριξης. Ο τομέας Global Gaming παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων του iGaming, των αθλητικών στοιχημάτων, του λογισμικού και του περιεχομένου παιχνιδιών, των συστημάτων διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών καζίνο, των τερματικών βίντεο-λοταρίας και των μηχανών ψυχαγωγίας με έπαθλο.