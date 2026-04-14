Συναλλαγές Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - 6305 CFD
Σχετικά με την Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
Η Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή και πώληση κατασκευαστικού εξοπλισμού και στην παροχή συναφών υπηρεσιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς. Ο επιχειρηματικός τομέας Κατασκευαστικά Μηχανήματα δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση υδραυλικών εκσκαφέων, εξαιρετικά μεγάλων υδραυλικών εκσκαφέων, τροχοφόρων φορτωτών, εξοπλισμού κατεδάφισης και θραύσης, εξοπλισμού ανακύκλωσης μετάλλων, δασικού εξοπλισμού, άκαμπτων ανατρεπόμενων φορτηγών, εξοπλισμού οδοποιίας, γερανών και εξοπλισμού εργασιών θεμελίωσης και εξοπλισμού εργασίας διπλού βραχίονα, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συνολικού κύκλου ζωής που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό εξοπλισμό. Ο τομέας Solutions Business ασχολείται με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την πώληση εξαρτημάτων για εξοπλισμό εξόρυξης, καθώς και με την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση και λύσεων εξυπηρέτησης.