Συναλλαγές HighPeak Energy, Inc. - HPK CFD
Σχετικά με την HighPeak Energy, Inc.
Η HighPeak Energy, Inc. είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή υγρών φυσικών αερίων (NGL) και φυσικού αερίου. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας βρίσκονται κυρίως στην κομητεία Howard του Τέξας, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πλούσιας σε πετρέλαιο λεκάνης Midland. Οι εκτάσεις της Εταιρείας αποτελούνται από δύο βασικές περιοχές, την Flat Top στα βόρεια και την Signal Peak στα νότια. Η Εταιρεία, μέσω της Priority Power Management, LLC αναπτύσσει έναν υποσταθμό υψηλής ηλεκτρικής τάσης (EHV), συστήματα διανομής μέσης τάσης και μια ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συνεχούς ρεύματος 13 μεγαβάτ που βρίσκεται σε περίπου 80 στρέμματα γης ιδιοκτησίας της Εταιρείας βόρεια του Big Spring του Τέξας στην κομητεία Χάουαρντ για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή λειτουργίας της Flat Top, συμπεριλαμβανομένης της τροφοδοσίας των γεωτρύπανων και των καθημερινών εργασιών. Η Εταιρεία κατέχει περίπου 51.000 καθαρά στρέμματα στην κομητεία Howard του Τέξας.