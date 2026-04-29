Συναλλαγές Hexcel Corp - HXL CFD
Σχετικά με την Hexcel Corporation
Η Hexcel Corporation παρέχει προηγμένη τεχνολογία ελαφρών σύνθετων υλικών. Ο τομέας σύνθετων υλικών της εταιρείας κατασκευάζει και εμπορεύεται ίνες άνθρακα, υφάσματα και ειδικές ενισχύσεις, prepregs και άλλα υλικά μήτρας ενισχυμένα με ίνες, δομικές κόλλες, κηρήθρες, ενώσεις χύτευσης, υλικά εργαλείων, συστήματα πολυουρεθάνης και ελάσματα που ενσωματώνονται σε πολλές εφαρμογές, όπως εμπορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των πλοίων και των τρένων), πτερύγια ανεμογεννητριών, προϊόντα αναψυχής και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Ο τομέας Engineered Products αποτελείται από ελαφριές σύνθετες δομές υψηλής αντοχής, υλικά απορρόφησης ραδιοσυχνοτήτων/ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (RF/EMI) και μικροκυμάτων, κατασκευασμένο πυρήνα και ειδικά επεξεργασμένα προϊόντα κηρήθρας με πρόσθετη λειτουργικότητα και θερμοπλαστική πρόσθετη κατασκευή. Πωλεί τα προϊόντα της σε τρεις διαφορετικές αγορές, όπως η εμπορική αεροδιαστημική, η διαστημική και αμυντική και η βιομηχανική.