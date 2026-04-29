Συναλλαγές Hershey Foods - HSY CFD
Σχετικά με την Hershey Foods
Η Hershey Company είναι εταιρεία ζαχαροπλαστικής. Παράγει σνακ, σοκολατένια και μη σοκολατένια είδη ζαχαροπλαστικής. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τη Βόρεια Αμερική ζαχαροπλαστική, τη Βόρεια Αμερική αλμυρά σνακ και τη Διεθνή. Ο τομέας North America Confectionery αποτελείται από τις παραδοσιακές αγορές σοκολατένιων και μη σοκολατένιων ειδών ζαχαροπλαστικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Περιλαμβάνει σοκολατένια και μη σοκολατένια είδη ζαχαροπλαστικής, τσίχλες και αναψυκτικά, μπάρες πρωτεΐνης, επαλείψεις, σνακ και μείγματα, καθώς και σειρές τροφίμων. Ο τομέας North America Salty Snacks περιλαμβάνει προϊόντα αλμυρών σνακ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό περιλαμβάνει έτοιμο προς κατανάλωση ποπ κορν, ψητά και σνακ χωρίς τρανς λιπαρά, πρέτσελ και άλλα σνακ. Ο διεθνής τομέας έχει δραστηριότητες και παράγει προϊόντα στο Μεξικό, τη Βραζιλία, την Ινδία και τη Μαλαισία για τους καταναλωτές σε αυτές τις περιοχές και επίσης διανέμει και πωλεί προϊόντα ζαχαροπλαστικής στις εξαγωγικές αγορές της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης, της Αφρικής και άλλων περιοχών.