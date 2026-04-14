Συναλλαγές Hecla Mining Company - HL CFD
Σχετικά με την Hecla Mining Company
Η Hecla Mining Company ανακαλύπτει, αποκτά και αναπτύσσει ορυχεία και άλλα ορυκτά συμφέροντα και παράγει και εμπορεύεται συμπυκνώματα που περιέχουν άργυρο, χρυσό, μόλυβδο και ψευδάργυρο, υλικό άνθρακα που περιέχει άργυρο και χρυσό, και μη εξευγενισμένο πηλό που περιέχει άργυρο και χρυσό. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τις Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi και τις δραστηριότητες στη Νεβάδα. Παράγει συμπυκνώματα επίπλευσης ψευδαργύρου, αργύρου και πολύτιμων μετάλλων στο Greens Creek και συμπυκνώματα επίπλευσης αργύρου και ψευδαργύρου στο Lucky Friday. Στο Greens Creek, παράγει επίσης συμπυκνώματα βαρύτητας που περιέχουν πληρωτέο ασήμι, χρυσό και μόλυβδο. Παράγει επίσης ανεπεξέργαστες ράβδους χρυσού και αργύρου σε ράβδους (dore), φορτισμένο άνθρακα και κατακρημνίσματα στο Casa Berardi και στις δραστηριότητες της Νεβάδα. Η μονάδα Casa Berardi που αποτελεί το 100 % της εκμετάλλευσης βρίσκεται στην περιοχή Abitibi στο βορειοδυτικό Κεμπέκ του Καναδά. Οι δραστηριότητές της στη Νεβάδα αποτελούνται από τέσσερα πακέτα γης στη βόρεια Νεβάδα συνολικής έκτασης περίπου 110 τετραγωνικών μιλίων.