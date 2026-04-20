Συναλλαγές HDFC Bank Limited - HDB CFD
Σχετικά με την HDFC Bank Limited
Η HDFC Bank Limited ("η Τράπεζα") είναι ιδιωτική τράπεζα με έδρα την Ινδία. Η τράπεζα παρέχει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών που καλύπτουν την εμπορική και επενδυτική τραπεζική από την πλευρά της χονδρικής και την τραπεζική συναλλαγών/υποκαταστημάτων από την πλευρά της λιανικής. Ο τομέας Treasury της Τράπεζας αποτελείται κυρίως από καθαρά έσοδα από τόκους από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, δανεισμό και δανειοδότηση από τη χρηματαγορά, κέρδη ή ζημίες από επενδυτικές πράξεις και από συναλλαγές σε συνάλλαγμα και παράγωγα συμβόλαια. Ο τομέας Λιανικής Τραπεζικής εξυπηρετεί πελάτες λιανικής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας και άλλων καναλιών. Ο τομέας Χονδρικής Τραπεζικής παρέχει δάνεια, διευκολύνσεις εκτός κεφαλαίων και υπηρεσίες συναλλαγών σε μεγάλες επιχειρήσεις, αναδυόμενες επιχειρήσεις, μονάδες του δημόσιου τομέα, κυβερνητικούς φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο τομέας Άλλες Τραπεζικές Δραστηριότητες περιλαμβάνει έσοδα από δραστηριότητες Para banking, όπως πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες και διανομή προϊόντων τρίτων, μεταξύ άλλων.