Σχετικά με την GFL Environmental Inc
Η GFL Environmental Inc. είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία περιβαλλοντικών υπηρεσιών με έδρα τον Καναδά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, υπηρεσιών υποδομής και αποκατάστασης εδαφών και υπηρεσιών διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τα στερεά απόβλητα, τα οποία περιλαμβάνουν μεταφορές, χώρους υγειονομικής ταφής, μεταφορές και εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών- υποδομές και αποκατάσταση εδαφών, και υγρά απόβλητα. Ο τομέας υποδομών και αποκατάστασης εδαφών προσφέρει ασφαλείς, ολοκληρωμένες, πρώτες επί τόπου υπηρεσίες για την ανάπτυξη υποδομών ή τις ανάγκες κατασκευής. Προσφέρει επίσης βιοεξυγίανση ex-situ για μολυσμένα εδάφη και οργανώνει την εκσκαφή και τη μεταφορά του εδάφους σε μία από τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αποκατάστασης. Ο τομέας υγρών αποβλήτων της προσφέρει υπηρεσίες υγρών αποβλήτων αυτοκινήτων, υπηρεσίες φορτηγών κενού και hydrovac, υπηρεσίες χειρισμού επικίνδυνων αποβλήτων, υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης χώρων, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες και βιομηχανικό καθαρισμό.