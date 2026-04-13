Συναλλαγές Gerdau S.A. - GGB CFD
Σχετικά με την Gerdau S.A.
Η Gerdau SA είναι κατασκευαστής προϊόντων χάλυβα με έδρα τη Βραζιλία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χάλυβα γενικά, μέσω των εργοστασίων της που βρίσκονται στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κολομβία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, το Περού, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Ουρουγουάη και τη Βενεζουέλα. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνει ακατέργαστο χάλυβα, τελικά προϊόντα για τον κατασκευαστικό κλάδο, όπως ράβδοι οπλισμού, συρματόσχοινα, δομικά σχήματα, ρόλοι θερμής έλασης και βαριές πλάκες, τελικά βιομηχανικά προϊόντα, όπως ράβδοι εμπορικής έλασης, ελαφρά προφίλ και σύρματα, γεωργικά προϊόντα, όπως πάσσαλοι, λείο σύρμα και συρματόπλεγμα, και ειδικά είδη χάλυβα. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης την εκμετάλλευση ορυχείων σιδηρομεταλλεύματος που βρίσκονται στην πολιτεία Minas Gerais.