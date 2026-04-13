Συναλλαγές Franco-Nevada Corporation - CAD - FNVca CFD
Σχετικά με την Franco-Nevada Corporation - CAD
Η Franco-Nevada Corporation είναι μια εταιρεία δικαιωμάτων και ροών με επίκεντρο τον χρυσό, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων και ροών ανάλογα με το αγαθό, τη γεωγραφία, τον τύπο εσόδων και το στάδιο του έργου. Η εταιρεία κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων, ροών και συμμετοχών εργασίας, που καλύπτει ακίνητα σε διάφορα στάδια, από την παραγωγή έως την πρώιμη εξερεύνηση που βρίσκονται στη Νότια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Αφρική. Η Εταιρεία κατέχει 324 μεταλλευτικά περιουσιακά στοιχεία και 82 ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία σε σύνολο 406 περιουσιακών στοιχείων. Αποκομίζει έσοδα από διάφορες μορφές συμφωνιών, που κυμαίνονται από δικαιώματα καθαρής απόδοσης μεταλλουργίας, ρεύματα, συμφέροντα καθαρού κέρδους, καθαρά δικαιώματα εκμετάλλευσης, συμφέροντα εργασίας και άλλα είδη συμφωνιών. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν την Franco-Nevada U.S. Corporation, την Franco-Nevada Australia Pty Ltd., την Franco-Nevada (Barbados) Corporation και την Franco-Nevada Canada Holdings Corp.