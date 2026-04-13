Συναλλαγές Fox Corporation - Class B - FOX CFD
Σχετικά με την Fox Corporation - Class B
Η Fox Corporation είναι εταιρεία ειδήσεων, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό καλωδιακών δικτύων, την τηλεόραση και άλλα, τα εταιρικά και τις εξαλείψεις. Ο τομέας Προγραμματισμού καλωδιακού δικτύου αποτελείται από την παραγωγή και την αδειοδότηση ειδησεογραφικού και αθλητικού περιεχομένου που διανέμεται κυρίως μέσω συστημάτων καλωδιακής τηλεόρασης, φορέων απευθείας δορυφορικής μετάδοσης, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και διανομέων βίντεο στο διαδίκτυο, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας Τηλεόρασης της Εταιρείας αποτελείται από την απόκτηση, την εμπορία και τη διανομή προγραμμάτων ραδιοτηλεοπτικού δικτύου σε εθνικό επίπεδο υπό το εμπορικό σήμα FOX. Ο τομέας Λοιπά, Εταιρικά και Εξαλείψεις περιλαμβάνει το FOX Studios lot, το οποίο παρέχει υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών μαζί με χώρους γραφείων, υπηρεσίες λειτουργίας στούντιο.