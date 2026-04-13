Σχετικά με την FirstGroup PLC
Σχετικά με την FirstGroup PLC
Η FirstGroup plc είναι πάροχος υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τομέων όπως, First Bus και First Rail. Η First Bus είναι φορέας εκμετάλλευσης λεωφορείων στο Ηνωμένο Βασίλειο με στόλο περίπου 5.000 λεωφορείων. Εξυπηρετεί 40 από τις πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των δύο τρίτων των 15 αστικών κέντρων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η First Rail είναι ένας σιδηροδρομικός φορέας που εκμεταλλεύεται ένα στόλο περίπου 3.750 σιδηροδρομικών οχημάτων μέσω τεσσάρων εταιρειών εκμετάλλευσης αμαξοστοιχιών με βάση την αμοιβή διαχείρισης, οι οποίες περιλαμβάνουν τα franchises Avanti, Great Western Railway (GWR), South Western Railway (SWR) και TransPennine Express (TPE) και δύο σιδηροδρομικές υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης για επιβάτες, δηλαδή την Hull Trains και την Lumo, την υπηρεσία East Cost. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν υπεραστικές, προαστιακές, περιφερειακές και υπνωτικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της για επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, κοινωνικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς.