Συναλλαγές Fagerhult - FAG CFD
Σχετικά με την Fagerhult
Η Fagerhult AB είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σουηδία που ασχολείται με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία συστημάτων φωτισμού για δημόσιους χώρους. Η προσφορά προϊόντων της χωρίζεται σε έξι ομάδες. Ο φωτισμός γραφείων προσφέρει προϊόντα και λύσεις για περιβάλλοντα γραφείων, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους χώρους. Ο σχολικός φωτισμός προσφέρει λύσεις για εκπαιδευτικούς χώρους, όπως αίθουσες διαλέξεων, αίθουσες μελέτης και βιβλιοθήκες. Ο βιομηχανικός φωτισμός προσφέρει συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Health and Hospital Care Products προσφέρει ιατρικό τεχνικό εξοπλισμό, όπως πίνακες για μονάδες εντατικής θεραπείας και αίθουσες θεραπείας, καθώς και στήλες αιμοκάθαρσης σε νοσοκομεία. Ο φωτισμός λιανικής προσφέρει λύσεις φωτισμού και υπηρεσίες για περιβάλλοντα λιανικής πώλησης. Ο φωτισμός εξωτερικών χώρων προσφέρει φωτισμό για δημόσιους χώρους, όπως δρόμους, μονοπάτια και πάρκα, καθώς και αρχιτεκτονικό φωτισμό. Τον Ιούνιο του 2013 απέκτησε το 100% των μετοχών της I-Valo Oy με έδρα την Iittala της Φινλανδίας. Τον Φεβρουάριο του 2014, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Arlight.