Συναλλαγές Faes Farma, S.A. - FAE CFD
Σχετικά με την Faes Farma, S.A.
Η Faes Farma SA είναι μια ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη φαρμακευτική βιομηχανία. Η εταιρεία ειδικεύεται στην έρευνα, παραγωγή, διανομή και πώληση συνταγογραφούμενων και γενόσημων φαρμάκων, μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και θεραπειών προσωπικής φροντίδας, καθώς και πρώτων υλών για φαρμακευτική χρήση. Οι ερευνητικές γραμμές της Εταιρείας επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων για τη θεραπεία της αλλεργίας, της φλεβικής ανεπάρκειας και του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, παρέχει προϊόντα διατροφής για ζώα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Χιλή και το Μεξικό. Ελέγχει διάφορες θυγατρικές εταιρείες, όπως οι Laboratorios Vitoria SA, Laboratorios Veris SA, Lazlo International SA, Ingaso Farm SLU, Esfion SA και Biotecnet I MAS D SA.