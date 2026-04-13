Συναλλαγές Evotec SE - EVT CFD
Σχετικά με την Evotec AG
Η Evotec SE είναι μια εταιρεία ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων μέσω ερευνητικών συμμαχιών και αναπτυξιακών συνεργασιών με φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανώσεις ασθενών και εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι λύσεις για την ανακάλυψη φαρμάκων παρέχονται με τη μορφή εργασίας έναντι αμοιβής, ολοκληρωμένων συμμαχιών για την ανακάλυψη φαρμάκων, συνεργασιών ανάπτυξης, αδειοδότησης υποψηφίων φαρμάκων και συμβουλευτικών συμφωνιών. Η Evotec SE δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως οι νευροεπιστήμες, ο διαβήτης και οι επιπλοκές του διαβήτη, ο πόνος και η φλεγμονή, η ογκολογία, οι λοιμώδεις νόσοι, οι αναπνευστικές νόσοι και η ίνωση. Ο αγωγός της καλύπτει μια σειρά από θεραπευτικούς τομείς, όπως η αϋπνία του ΚΝΣ, ο χρόνιος βήχας, η ανοσολογία και η φλεγμονή, η ενδομητρίωση της γυναικείας υγείας, η νεφρολογία, οι δερματολογικές παθήσεις, οι ινωτικές παθήσεις και τα αντιιικά, μεταξύ άλλων.