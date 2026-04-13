Συναλλαγές Eni SPA - ENI CFD
Σχετικά με την Eni SPA
Η Eni SpA (Eni) είναι μια ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων, στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ηλεκτρικής ενέργειας, στη διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, στην παραγωγή και εμπορία βασικών πετροχημικών, πλαστικών και ελαστομερών και στην εμπορία εμπορευμάτων. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Έρευνας και Παραγωγής, Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διύλισης και Εμπορίας. Ο τομέας Έρευνας & Παραγωγής δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην ανάπτυξη και παραγωγή κοιτασμάτων, καθώς και σε δραστηριότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περισσότερες από 40 χώρες, όπως η Ιταλία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγκόλα, το Κονγκό, η Νιγηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Καζακστάν, η Αλγερία, η Αυστραλία, η Βενεζουέλα, το Ιράκ, η Γκάνα και η Μοζαμβίκη. Ο τομέας Gas & Power ασχολείται με την προμήθεια, εμπορία και προώθηση φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, διεθνείς δραστηριότητες μεταφοράς φυσικού αερίου και εμπορία εμπορευμάτων και παραγώγων.