Συναλλαγές Dover - DOV CFD
Σχετικά με την Dover
Η Dover Corporation είναι ένας διαφοροποιημένος παγκόσμιος κατασκευαστής και πάροχος λύσεων. Επικεντρώνεται στην παροχή εξοπλισμού και εξαρτημάτων, αναλώσιμων υλικών, ανταλλακτικών μετά την αγορά, λογισμικού και ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών υποστήριξης. Οι λειτουργικοί της τομείς περιλαμβάνουν Engineered Products, Clean Energy & Fueling, Imaging & Identification, Pumps & Process Solutions και Climate & Sustainability Technologies. Ο τομέας Engineered Products προσφέρει μια σειρά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των υπηρεσιών. Ο τομέας Clean Energy & Fueling παρέχει εξαρτήματα, εξοπλισμό, λογισμικό και λύσεις υπηρεσιών. Ο τομέας Imaging & Identification παρέχει εξοπλισμό σήμανσης και κωδικοποίησης ακριβείας, ιχνηλασιμότητας προϊόντων και ψηφιακής εκτύπωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ο τομέας Pumps & Process Solutions κατασκευάζει ειδικές αντλίες, λύσεις σύνδεσης ρευστών, εξοπλισμό επεξεργασίας πλαστικών και πολυμερών και κατασκευασμένα εξαρτήματα ακριβείας. Ο τομέας Climate & Sustainability Technologies παρέχει ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και συστήματα.