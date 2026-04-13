Σχετικά με την Del Monte Pac
Η Del Monte Pacific Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία, μαζί με τις θυγατρικές της, είναι εταιρεία τροφίμων και ποτών. Οι τομείς της περιλαμβάνουν συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, που περιλαμβάνουν πωλήσεις επεξεργασμένων προϊόντων φρούτων και λαχανικών με τα εμπορικά σήματα Del Monte και S&W, καθώς και ετικέτες αγοραστών- ποτά, που περιλαμβάνουν την πώληση χυμού ανανά σε κονσέρβα, ποτών χυμού σε διάφορες γεύσεις σε κονσέρβα, συσκευασία τετρά και τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET), και συμπυκνωμένο χυμό ανανά, Μαγειρική, η οποία περιλαμβάνει την πώληση συσκευασμένων προϊόντων με βάση τη ντομάτα, όπως κέτσαπ, σάλτσα ντομάτας, σάλτσα ζυμαρικών, σάλτσα συνταγών, σάλτσα πίτσας, ζυμαρικά, ζωμό και καρυκεύματα υπό τέσσερις μάρκες, δηλαδή Del Monte, S&W, College Inn και Contadin, και Φρέσκα φρούτα και άλλα, η οποία περιλαμβάνει την πώληση φρέσκων ανανάδων με την επωνυμία S&W στην Ασία και τον Ειρηνικό και φρέσκων ανανάδων με την ετικέτα του αγοραστή ή χωρίς επωνυμία στην Ασία, και την πώληση βοοειδών στις Φιλιππίνες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Αμερική, την Ασία και τον Ειρηνικό και την Ευρώπη.