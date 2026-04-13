Συναλλαγές Cts Eventim AG - EVD CFD
Σχετικά με την Cts Eventim AG
Η Cts Eventim AG & Co KgaA είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία που δραστηριοποιείται στις αγορές εκδηλώσεων αναψυχής και εισιτηρίων κινηματογράφου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς, ήτοι Ticketing και Live Entertainment. Αντικείμενο του τομέα Ticketing είναι η προώθηση, πώληση, διαμεσολάβηση, διανομή και εμπορία εισιτηρίων για κινηματογραφικές, συναυλιακές, θεατρικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις στη Γερμανία και στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων. Τα εισιτήριά της διατίθενται στην αγορά μέσω της δικτυακής πλατφόρμας της (eventim.net), του εσωτερικού της προϊόντος πώλησης εισιτηρίων (eventim.inhouse), του αθλητικού προϊόντος πώλησης εισιτηρίων (eventim.tixx) και μιας ιδιόκτητης λύσης για την πώληση εισιτηρίων και τον έλεγχο εισόδου σε στάδια και αρένες. Τα αντικείμενα του τομέα Live Entertainment είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η εκτέλεση περιοδειών και εκδηλώσεων, ιδίως μουσικών εκδηλώσεων και συναυλιών, καθώς και η εμπορία μουσικών παραγωγών. Διαχειρίζεται επίσης χώρους εκδηλώσεων σε διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία λειτουργεί την kinoheld GmbH ως πλειοψηφική θυγατρική εταιρεία.