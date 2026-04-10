Συναλλαγές Credit Agricole - ACAp CFD
Σχετικά με την Credit Agricole
Η Credit Agricole SA είναι ένας τραπεζικός όμιλος με έδρα τη Γαλλία, ο οποίος προσφέρει τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω ενός δικτύου περιφερειακών, τοπικών τραπεζών και υποκαταστημάτων. Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας περιλαμβάνουν: LCL, Διεθνής λιανική τραπεζική, Εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και Μεγάλοι πελάτες. Η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τις ασφάλειες, τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Amundi, τη διαχείριση περιουσίας. Η γαλλική λιανική τραπεζική LCL οργανώνεται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: λιανική τραπεζική για ιδιώτες πελάτες, λιανική τραπεζική για μικρές επιχειρήσεις, ιδιωτική τραπεζική και εταιρική τραπεζική. Η διεθνής λιανική τραπεζική περιλαμβάνει ξένες θυγατρικές που βρίσκονται στην Ευρώπη και γύρω από τη Μεσόγειο. Οι εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες παρέχουν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες, μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Οι δραστηριότητες για μεγάλους πελάτες περιλαμβάνουν εταιρική και επενδυτική τράπεζα.