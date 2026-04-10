Συναλλαγές Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - CAF CFD
Σχετικά με την Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
Η Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) είναι εταιρεία με έδρα την Ισπανία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή τροχαίου υλικού. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: Εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Ο τομέας του τροχαίου υλικού επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή τροχαίου υλικού και εξοπλισμού για σιδηροδρομικά συστήματα, όπως οχήματα υψηλής ταχύτητας, ατμομηχανές, τρένα για μεσαίες αποστάσεις, προαστιακά τρένα και ηλεκτρικά μηχανοκίνητα βαγόνια, τρένα του μετρό, τραμ, συστήματα έλξης και σηματοδότησης, καθώς και λύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Ο τομέας Εξαρτήματα και ανταλλακτικά προσφέρει στοιχεία και ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό τροχαίου υλικού, όπως τροχούς, άξονες και μονάδες ταχυτήτων. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει, μεταξύ άλλων, τεχνική βοήθεια, συντήρηση και υπηρεσίες μετά την πώληση, καθώς και ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών. Δραστηριοποιείται μέσω πολυάριθμων θυγατρικών στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και το Μεξικό, μεταξύ άλλων.