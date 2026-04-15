Συναλλαγές Constellation Brands - STZ CFD
Σχετικά με την Constellation Brands
Η Constellation Brands, Inc. είναι μια διεθνής εταιρεία αλκοολούχων ποτών. Η εταιρεία είναι παραγωγός και έμπορος μπύρας, κρασιού και αλκοολούχων ποτών με δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Στους τομείς της περιλαμβάνονται η Μπύρα, το Κρασί και τα Οινοπνευματώδη και η Canopy. Πωλεί έναν αριθμό εμπορικών σημάτων στις κατηγορίες εισαγόμενης και χειροποίητης μπύρας, συμπεριλαμβανομένων των Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Corona Premier και άλλων. Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών, στα οποία περιλαμβάνονται οι 7 Moons, Cook's California Champagne, Cooper & Thief, Robert Mondavi Winery, Meiomi, High West, Casa Noble, The Prisoner Wine Company, Copper & Kings, Casa Noble. Η επένδυση Canopy με τη μέθοδο της καθαρής θέσης αποτελεί τον τομέα Canopy. Λειτουργεί πάνω από τέσσερα αποστακτήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών της: δύο εγκαταστάσεις για το ουίσκι High West, μία εγκατάσταση για τα αμερικανικά κονιάκ Copper & Kings και μία εγκατάσταση για τα προϊόντα μπέρμπον και ουίσκι Nelsons Green Brier.