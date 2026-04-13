Συναλλαγές ConAgra Foods - CAG CFD
Σχετικά με την ConAgra Foods
Η Conagra Brands, Inc. είναι μια εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων που δραστηριοποιείται μέσω των τμημάτων Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International και Foodservice. Ο τομέας αναφοράς Grocery & Snacks περιλαμβάνει επώνυμα, ανθεκτικά στο ράφι προϊόντα διατροφής που πωλούνται σε διάφορα κανάλια λιανικής πώλησης. Ο τομέας αναφοράς Refrigerated & Frozen περιλαμβάνει επώνυμα, ελεγχόμενης θερμοκρασίας προϊόντα τροφίμων που πωλούνται σε διάφορα κανάλια λιανικής πώλησης. Ο τομέας International περιλαμβάνει κυρίως επώνυμα προϊόντα τροφίμων, σε διάφορες καταστάσεις θερμοκρασίας, που πωλούνται σε διάφορα κανάλια λιανικής πώλησης και εστίασης. Ο τομέας αναφοράς Foodservice περιλαμβάνει επώνυμα και εξατομικευμένα προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων γευμάτων, πιάτων, σάλτσες και διάφορα μαγειρικά προϊόντα που παρασκευάζονται κατά παραγγελία και συσκευάζονται για πώληση σε εστιατόρια και άλλες μονάδες εστίασης κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μάρκες της περιλαμβάνουν τις Birds Eye, Marie Callender's, Banquet, Healthy Choice, Slim Jim, Reddi-wip και Vlasic, Angie's BOOMCHICKAPOP, Duke's, Earth Balance, Gardein και Frontera.