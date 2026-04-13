Συναλλαγές Coeur Mining, Inc. - CDE CFD
Σχετικά με την Coeur Mining, Inc.
Η Coeur Mining, Inc. είναι παραγωγός πολύτιμων μετάλλων με περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε τομέων: Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf και, ορυχεία Silvertip. Το συγκρότημα χρυσού-αργύρου Palmarejo, που βρίσκεται στην Πολιτεία Chihuahua στο Βόρειο Μεξικό. Η εταιρεία διεξάγει επίσης δραστηριότητες εξερεύνησης του πακέτου ακινήτων Palmarejo. Το ανοιχτό ορυχείο αργύρου-χρυσού Rochester που βρίσκεται στη βορειοδυτική Νεβάδα. Το υπόγειο ορυχείο χρυσού Kensington που βρίσκεται βόρεια του Juneau της Αλάσκας. Το ανοιχτό ορυχείο χρυσού Wharf που βρίσκεται κοντά στο Lead της Νότιας Ντακότα. Το υπόγειο έργο ανάπτυξης αργύρου-ψευδαργύρου-μολύβδου Silvertip που βρίσκεται στη βόρεια Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συμφέροντα σε διάφορα έργα εξερεύνησης πολύτιμων μετάλλων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των έργων Crown και Sterling που ανήκουν εξ ολοκλήρου στη νότια Νεβάδα.