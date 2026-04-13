Σχετικά με την CNX Resources Corporation
Η CNX Resources Corporation είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία φυσικού αερίου και midstream. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την απόκτηση ακινήτων φυσικού αερίου στη λεκάνη των Απαλαχίων. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγών για πώληση κυρίως σε χονδρέμπορους φυσικού αερίου. Επιπλέον, η Εταιρεία εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει ιδιοκτησίες μεθανίου ανθρακικού στρώματος (CBM) στη Βιρτζίνια. Ο τομέας της Εταιρείας περιλαμβάνει το σχιστολιθικό μεθάνιο και το μεθάνιο κοίτης άνθρακα (CBM). Οι ιδιοκτησίες της Shale εξάγουν φυσικό αέριο από σχηματισμούς Shale στην Πενσυλβάνια, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Οχάιο από περίπου 526.000 καθαρά στρέμματα του Marcellus Shale και περίπου 610.000 καθαρά στρέμματα του Utica Shale. Εξάγει CBM στη Βιρτζίνια από περίπου 282.000 καθαρά στρέμματα CBM στα Κεντρικά Απαλάχια. Εξάγει επίσης φυσικό αέριο από άλλες σχιστολιθικές και ρηχές θέσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου κυρίως στο Ιλινόις, την Ιντιάνα, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο, την Πενσυλβανία, τη Βιρτζίνια και τη Δυτική Βιρτζίνια από περίπου 1.006.000 καθαρά στρέμματα.