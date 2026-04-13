Συναλλαγές Chipotle Mexican Grill Inc - CMG CFD
Σχετικά με την Chipotle Mexican Grill Inc
Η Chipotle Mexican Grill, Inc. μαζί με τις θυγατρικές της κατέχει και λειτουργεί εστιατόρια Chipotle Mexican Grill. Τα εστιατόρια Chipotle Mexican Grill της Εταιρείας σερβίρουν ένα σχετικό μενού με burritos, burrito bowls (burrito χωρίς τορτίγια), quesadillas, tacos και σαλάτες. Η Εταιρεία κατέχει και λειτουργεί περίπου 2.918 εστιατόρια Chipotle σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, 44 διεθνή εστιατόρια Chipotle και τέσσερα εστιατόρια εκτός Chipotle. Στα εστιατόρια Chipotle, η Εταιρεία σερβίρει μόνο κρέατα και χαρακτηρίζει τα κρέατα αυτά ως Υπεύθυνα Εκτρεφόμενα. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της με βάση οκτώ περιοχές. Πωλεί δωροκάρτες, οι οποίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Οι θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Chipotle Mexican Grill, Corp., Nova Scotia, Chipotle Mexican Grill, SAS, France Chipotle, Grill Germany GMBH, Chipotle Mexican Grill of Berwyn Heights, LLC, Chipotle Services, LLC, Chipotle Texas, LLC, CMG Concessions, LLC, CMG of Prince Georges, LLC και άλλες.