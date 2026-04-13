Συναλλαγές Chesapeake Utilities Corp - CPK CFD
Σχετικά με την Chesapeake Utilities Corporatio
Η Chesapeake Utilities Corporation είναι εταιρεία παροχής ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διανομή φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και προπανίου, στη μεταφορά φυσικού αερίου, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού και στην παροχή συναφών υπηρεσιών στους πελάτες της. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενη ενέργεια και μη ρυθμιζόμενη ενέργεια. Ο τομέας της ρυθμιζόμενης ενέργειας περιλαμβάνει υπηρεσίες διανομής και μεταφοράς ενέργειας, όπως διανομή φυσικού αερίου, μεταφορά φυσικού αερίου και δραστηριότητες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τομέας της μη ρυθμιζόμενης ενέργειας περιλαμβάνει τη μεταφορά ενέργειας, την παραγωγή ενέργειας, τις δραστηριότητες προπανίου, την κινητή διανομή συμπιεσμένου φυσικού αερίου και τις δραστηριότητες λύσεων αγωγών. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης άλλες μη ρυθμιζόμενες ενεργειακές υπηρεσίες, όπως πωλήσεις εμπορευμάτων που σχετίζονται με την ενέργεια και υπηρεσίες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, υδραυλικές και ηλεκτρικές υπηρεσίες. Δραστηριοποιείται κυρίως στη χερσόνησο Delmarva και στη Φλόριντα, την Πενσυλβάνια και το Οχάιο.