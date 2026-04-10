Συναλλαγές Carrefour - CARF CFD
Σχετικά με την Carrefour
Η Carrefour SA είναι ένας όμιλος λιανικής διανομής με έδρα τη Γαλλία, ο οποίος δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων γεωγραφικών τομέων: Γαλλία, υπόλοιπη Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία. Ο Όμιλος διαθέτει περισσότερα από 12.000 καταστήματα και ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα καταστήματά του διατίθενται σε διάφορες μορφές και κανάλια, όπως υπεραγορές, σούπερ μάρκετ, καταστήματα ψιλικών, cash & carry stores, hyper cash stores, drive και ηλεκτρονικό εμπόριο. Η προσφορά προϊόντων της περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τοπικών φρέσκων προϊόντων, κρέατα που παρασκευάζονται επί τόπου, φρέσκα ψάρια, καθώς και προϊόντα αρτοποιίας, καταναλωτικά αγαθά και μη διατροφικά προϊόντα. Επιπλέον, ο Όμιλος προσφέρει συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως σημεία παραλαβής πακέτων, αντιγραφή κλειδιών, ενοικίαση οχημάτων, φαρμακεία και φροντίδα υγείας/ομορφιάς, παράδοση μαζούτ, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, μαζί με υπηρεσίες αναψυχής, όπως ταξιδιωτικά γραφεία, εισιτήρια για παραστάσεις και υπηρεσίες φωτογραφίας, μεταξύ άλλων.