Συναλλαγές Capital One Financial Corp - COF CFD
Σχετικά με την Capital One Financial Corp
Η Capital One Financial Corporation είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εταιρεία, μαζί με τις θυγατρικές της, προσφέρει μια σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε καταναλωτές, μικρές επιχειρήσεις και εμπορικούς πελάτες μέσω ψηφιακών καναλιών, υποκαταστημάτων, καφέ και άλλων καναλιών διανομής. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τις πιστωτικές κάρτες, την καταναλωτική τραπεζική και την εμπορική τραπεζική. Ο τομέας Πιστωτικές Κάρτες αποτελείται από τον εγχώριο δανεισμό καρτών σε καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις και τις διεθνείς δραστηριότητες δανεισμού καρτών στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τομέας Καταναλωτικής Τραπεζικής αποτελείται από τις δραστηριότητες συγκέντρωσης καταθέσεων και δανεισμού για καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις και τον εθνικό δανεισμό αυτοκινήτων. Ο τομέας Εμπορικής Τραπεζικής αποτελείται από τις υπηρεσίες δανειοδότησης, συγκέντρωσης καταθέσεων, κεφαλαιαγορών και διαχείρισης διαθεσίμων σε εμπορικά ακίνητα, καθώς και σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν την Capital One Bank (USA), National Association και την Capital One, National Association.