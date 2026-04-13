Συναλλαγές Box, Inc. - BOX CFD
Σχετικά με την Box, Inc.
Η Box, Inc. παρέχει μια πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου νέφους που επιτρέπει σε οργανισμούς όλων των μεγεθών να διαχειρίζονται με ασφάλεια το περιεχόμενο νέφους, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση και κοινή χρήση αυτού του περιεχομένου από οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Με την πλατφόρμα software-as-a-service της εταιρείας, οι χρήστες μπορούν να συνεργάζονται σε περιεχόμενο τόσο εσωτερικά όσο και με εξωτερικά μέρη, να αυτοματοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες που βασίζονται στο περιεχόμενο, να αναπτύσσουν προσαρμοσμένες εφαρμογές και να εφαρμόζουν χαρακτηριστικά προστασίας δεδομένων, ασφάλειας και συμμόρφωσης για τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εσωτερικές πολιτικές και πρότυπα και κανονισμούς του κλάδου. Η πλατφόρμα της ενσωματώνεται με τις επιχειρησιακές επιχειρηματικές εφαρμογές και είναι συμβατή με πολλαπλά περιβάλλοντα εφαρμογών, λειτουργικά συστήματα και συσκευές, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στο επιχειρηματικό τους περιεχόμενο. Η λύση box της προσφέρει διαδικτυακές, κινητές και επιτραπέζιες εφαρμογές για τη διαχείριση περιεχομένου στο σύννεφο σε μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών, καθώς και λύσεις για συγκεκριμένους κλάδους.