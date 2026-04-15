Συναλλαγές Boston Beer Co Inc/The - SAM CFD
Σχετικά με την Boston Beer Company, Inc. (The)
Η Boston Beer Company, Inc. είναι εταιρεία αλκοολούχων ποτών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην πώληση αλκοολούχων ποτών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές. Οι μάρκες της περιλαμβάνουν τις Truly Hard Seltzer, Twisted Tea, Samuel Adams, Angry Orchard, Hard Cider και Dogfish Head Craft Brewery, καθώς και άλλες τοπικές μάρκες μπύρας χειροτεχνίας. Η Εταιρεία παράγει επίσης αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένων των hard seltzer, των ποτών βύνης και του σκληρού μηλίτη στα ιδιόκτητα ζυθοποιεία της Εταιρείας και στο μηχανοστάσιό της, καθώς και βάσει συμβάσεων σε άλλες τοποθεσίες ζυθοποιίας. Τα ζυθοποιεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εξής μονάδες: Boston Brewery, Cincinnati Brewery, Milton Brewery, Pennsylvania Brewery, Samuel Adams Boston Downtown Tap Room, Dogfish Head Brewings and Eats, Coney Island Brewery, Angel City Brewery και Miami Brewery. Η εταιρεία παράγει επίσης έναν μικρό αριθμό αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών στο ζυθοποιείο Milton Brewery. Επιπλέον, η Εταιρεία κατέχει έναν οπωρώνα μήλων και ένα μηχανοστάσιο που βρίσκεται στο Walden της Νέας Υόρκης και ένα εστιατόριο στο Rehoboth του Delaware.