Συναλλαγές Boise Cascade, L.L.C. - BCC CFD
Σχετικά με την Boise Cascade, L.L.C.
Η Boise Cascade Company είναι παραγωγός κατασκευασμένων προϊόντων ξύλου (EWP) και κόντρα πλακέ στη Βόρεια Αμερική και χονδρέμπορος οικοδομικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Wood Products και Building Materials Distribution (BMD). Ο τομέας προϊόντων ξύλου κατασκευάζει ξυλεία από πολυστρωματικό καπλαμά (LVL), δοκούς I και δοκούς από πολυστρωματικό υλικό. Επιπλέον, κατασκευάζει πάνελ κόντρα πλακέ δομικών, εμφανισιακών και βιομηχανικών κατασκευών και ξυλεία από πεύκο ponderosa. Ο τομέας Διανομής Οικοδομικών Υλικών λειτουργεί ένα δίκτυο εγκαταστάσεων διανομής που πωλούν μια σειρά από σειρές οικοδομικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των πλακών προσανατολισμένου σκελετού (OSB), του κόντρα πλακέ και της ξυλείας (που αναφέρονται συλλογικά ως εμπορεύματα), των γενικών ειδών, όπως οι πλαισιώσεις, τα σύνθετα καταστρώματα, οι πόρτες, τα μεταλλικά προϊόντα, η μόνωση και οι στέγες, καθώς και το EWP. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων των μονοκατοικιών, των πολυκατοικιών και των βιομηχανοποιημένων κατοικιών, καθώς και σε βιομηχανικές εφαρμογές.