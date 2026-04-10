Συναλλαγές BNP Paribas - BNP CFD
Σχετικά με την BNP Paribas
Η BNP Paribas SA είναι διεθνές τραπεζικό ίδρυμα με έδρα τη Γαλλία. Η εταιρεία οργανώνει τις δραστηριότητές της σε δύο κύριους τομείς δραστηριότητας: Banking & Services (RBS) και Corporate Institutional Banking (CIB). Ο τομέας RBS καλύπτει τις εγχώριες αγορές και τις διεθνείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι Εγχώριες Αγορές περιλαμβάνουν δίκτυα λιανικής τραπεζικής στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, καθώς και ορισμένα εξειδικευμένα τμήματα λιανικής τραπεζικής. Οι Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες αποτελούνται από όλες τις δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής εκτός της Ευρωζώνης, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ της Europe Mediterranean και της BancWest στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και δραστηριότητες προσωπικής χρηματοδότησης, ασφάλισης, διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων. Η CIB παρέχει υπηρεσίες εταιρικής τραπεζικής, παγκόσμιες αγορές (σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων, καθώς και υπηρεσίες μετοχών και prime) και υπηρεσίες τίτλων σε εταιρείες διαχείρισης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες. Η BNP Paribas SA είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου BNP Paribas.