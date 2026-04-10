Συναλλαγές BMW AG - BMW CFD
Σχετικά με την BMW AG
Η Bayerische Motoren Werke AG είναι κατασκευαστής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία διαχωρίζει τις δραστηριότητές της σε τέσσερις τομείς: Αυτοκίνητα, Μοτοσικλέτες, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Άλλες Οντότητες. Ο τομέας Automotive αναπτύσσει, κατασκευάζει, συναρμολογεί και πωλεί αυτοκίνητα και οχήματα εκτός δρόμου με τις μάρκες BMW, MINI και Rolls-Royce, καθώς και ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Ο τομέας Μοτοσικλέτες αναπτύσσει, κατασκευάζει, συναρμολογεί και πωλεί μοτοσικλέτες, καθώς και ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Ο τομέας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών επικεντρώνεται στη χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, στη χρηματοδότηση πολλαπλών εμπορικών σημάτων, στις επιχειρήσεις στόλου, στη χρηματοδότηση πελατών λιανικής και εμπόρων, στις επιχειρήσεις καταθέσεων πελατών και στις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Ο τομέας Άλλες Οντότητες περιλαμβάνει άλλες λειτουργούσες εταιρείες, όπως η BMW (UK) Investments Ltd, η Bavaria Lloyd Reisebuero GmbH.