Συναλλαγές BlackRock, Inc. - BLK CFD
Σχετικά με την BlackRock, Inc.
Η BlackRock, Inc. είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Η εταιρεία παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων και κινδύνων σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες. Η ποικιλόμορφη πλατφόρμα ενεργητικών (άλφα) και δεικτικών (βήτα) επενδυτικών στρατηγικών σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων επιτρέπει στην Εταιρεία να προσαρμόζει τα επενδυτικά αποτελέσματα και τις λύσεις κατανομής περιουσιακών στοιχείων για τους πελάτες. Οι προσφορές προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκια ενός και πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων που επενδύουν σε μετοχές, σταθερό εισόδημα, εναλλακτικές λύσεις και μέσα χρηματαγοράς. Τα προϊόντα της προσφέρονται απευθείας και μέσω διαμεσολαβητών σε μια σειρά από οχήματα, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων ανοικτού και κλειστού τύπου, διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων iShares (ETFs), χωριστών λογαριασμών, συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων συγκεντρωτικών επενδυτικών οχημάτων. Η εταιρεία προσφέρει επίσης τεχνολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων και κινδύνων, Aladdin, Aladdin Wealth, eFront και Cachematrix, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις.